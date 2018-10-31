Путин запретил рекламировать услуги по написанию дипломов

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ и научных докладов.

Подписанный Путиным документ вносит изменения в федеральный закон «О рекламе», говорится на сайте Кремля.

Изменения направлены на повышение качества подготовки обучающихся и на сокращение распространения услуг по написанию дипломов и диссертаций за деньги.

«Федеральным законом устанавливается запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации», – говорится в сообщении.

Закон был принят Госдумой 16 октября 2018 года, одобрен Советом Федерации 24 октября.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что оценка уровня подготовки молодых специалистов затруднена из-за распространившихся услуг по написанию работ. Он заметил, что студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не купленные знания.

В декабре прошлого года Минобрнауки предложило законопроект, предполагающий запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации.