Нефть подорожала после падения на протяжении двух дней

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром пошли вверх в рамках коррекции после падения на протяжении двух торговых сессий подряд.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,51%, составив 76,34 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,24% – до 66,34 доллара за баррель, передает РИА «Новости».