После обнародования видео с издевательством над стариком уволены два фармацевта

Сотрудницы одной из аптек Алтайского края опрыскали пожилого посетителя освежителем воздуха, со смехом заявив ему, что это духи.

«Вкусно пахнет? Давай в рот побрызгаем? А че? Это «Коко Шанель». Это аромат мохито, мяты и лимона, – заявила девушка, прыская пенсионера освежителем с разных сторон.

Пожилой мужчина пытался защитить лицо и глаза руками, но это не остановило девушку. Напротив, лишь рассмешило ее и коллегу, которая снимала издевательства на телефон.

В Алтайском крае работницы аптеки начали издеваться над дедушкой, от которого плохо пахло, и поливать его освежителем воздуха. Приколисток уже наказали: лишили премии и заставили написать объяснительную. pic.twitter.com/Qim6OI7WfE — Антон Беляков (@abeliakov) 30 октября 2018 г.

Сообщается, что после обнародования ролика обе сотрудницы аптеки были уволены.

Ранее появилось видео с издевательствами английских фанатов над мужчиной в образе Ленина.