Гостиница «Останкино» горела в Москве, есть пострадавшие

К врачам обратились четыре человека, пострадавших от пожара в гостинице «Останкино» в Москве, сообщили в экстренных службах.

«Спасены 42 человека, четыре человека осматриваются скорой помощью», – сказал источник РИА «Новости».

Возгорание произошло на площади 15 кв. метров в пятиэтажном здании на улице Ботаническая. Загорелись личные вещи и мебель, передает ТАСС.

Из здания эвакуировали 250 постояльцев. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

В августе в центре Москвы произошел пожар в гостинице «Металлург». В мае случился пожар в гостинице «Измайлово» в Москве.