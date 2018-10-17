Между Москвой и Минском предложили построить скоростную магистраль

Секретарь Союзного государства Григорий Рапота выступил с предложением проложить между Москвой и Минском высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая позволит сократить время в пути между городами до трех часов.

«Если ты находишься в Москве и хочешь уехать на поезде в Берлин через Беларусь, ты должен сесть на поезд, желательно высокоскоростной, и через шесть часов быть в Берлине. Попасть в Минск по железной дороге желательно за три часа», – заявил Рапота, пишут «Известия».

Он отметил, что если высокоскоростная железнодорожная ветка будет построена, то дорога займет меньше трех часов при тех стандартах, которые существуют в мире.

По его словам, речь идет о создании Союзным государством инфраструктуры, соответствующей уровню 21 века. Рапота подчеркнул, что реализация проекта создаст дополнительные условия для развития туризма, бизнеса и экономики.

В то же время он отметил, что проектом пока никто не занимается. «Когда он будет, тогда поговорим. Это может быть что угодно. Я не хочу быть прожектером и призываю к одному: надо зажечь себе звезду и стремиться к ней. Давайте зажжем эту звезду, посмотрим, что бы мы хотели через 10, 20, 30 лет, давайте жить будущим», – добавил Рапота.