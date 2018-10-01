В Сети высмеяли новый танец Терезы Мэй

Пользователи соцсетей высмеяли танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая на съезде Консервативной партии станцевала под песню ABBA.

«Я придумала речь прямо по дороге. Итак, нам всем конец, плана у меня нет, так что смотрите, как я трясусь под Abba. Хоть это скрасит денек», – приводит РИА «Новости» слова одного из пользователей Twitter – Rebecca George.

Она предположила, что на следующей неделе теперь нужно ждать танец «Макарена» от канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Пользователь Socialist Voice заявил, что Тереза Мэй «это позор» и сравнил ее с «сумасшедшей ветряной мельницей».

«Пляшущая под ABBA Тереза Мэй – это худшее, что я видела в своей жизни. Кто-нибудь, заприте ее и не выпускайте», – заявила Pippa Bradstockk.

Пользователь Martik заметил, что Мэй «новичок в танцах», а Damabitt назвал премьера Британии «женской версией мистера Бина».

В соцсети заметили, что такое поведение неуместно для политика ее уровня, а также увидели в ее движениях «нечеловеческое».

«Танец на походку пьяного ленивца похож», – пишет один из пользователей.

Напомним, Тереза Мэй перед выступлением на съезде Консервативной партии станцевала под песню Dancing Queen группы ABBA. Ранее британцы высмеяли Мэй за «танец робота». Позже она порадоваласоцсети новым танцем.