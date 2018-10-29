Появились сведения об интересе Бутиной к защите американских НКО от хакеров

Арестованная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина во время учебы в Американском университете участвовала в проекте по кибербезопасности, в рамках которого изучались методы киберзащиты неправительственных организаций США, сообщает Associated Press.

Небольшой группе студентов, которую возглавляла Бутина, передали для исследования перечень партнеров некоммерческой организации Internews, которая занималась вопросами кибербезопасности и свободы печати на Украине, передает ТАСС.

Бутина участвовала в проекте под руководством профессора Эрика Новотны, который консультировал Госдепартамент США по вопросам кибербезопасности, передает «Интерфакс».

По словам одного из участников проекта, американские официальные лица полагают, что информация об этих программах якобы могла попасть российской разведке.

Однако Internews подчеркнула, что у студентов не было доступа к системам группы.

Напомним, Бутина была задержана по подозрению в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.