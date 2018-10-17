Лукашенко рассказал об идеологии Белоруссии

На встрече Белорусским республиканским союзом молодежи (БРСМ) президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об идеологии, которой все должны придерживаться.

В пример глава республики привел российские социологические исследования, где опрашиваемые поставили на первое место вопросы справедливости, пишет БелТА.

«Люди требуют справедливости. Вот наша идеология, которой мы должны придерживаться. Запрос на справедливость не только в России. У нас всегда был», – сказал на встрече Лукашенко.

По его мнению, жители Белоруссии не потерпят несправедливости. Белорусский лидер отметил, что именно по этой причине власть проводит «более мягкую, спокойную, нацеленную на справедливость» политику.