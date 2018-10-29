Появились сведения о состоянии пострадавшего от нападения львицы ребенка

В администрации Краснодарского края рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего от нападения львицы во время циркового представления с дикими животными.

По данным краевой администрации, девочка была оперативно доставлена в Успенскую ЦРБ, где ее прооперировали, состояние ребенка стабильное, передает ТАСС.

За пострадавшим ребенком в Успенский район из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей.

«По поручению главы региона девочка будет переведена в Краснодар, где врачи Детской краевой клинической больницы окажут ей высококвалифицированную медпомощь», – добавили в администрации.

Напомним, в воскресенье в Краснодарском крае во время циркового представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду.