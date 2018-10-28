Израильский беспилотник нанес удар по подросткам в секторе Газа

В результате атаки израильского беспилотника по сектору Газа были убиты трое подростков, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

По данным телеканала, все погибшие были подростками, причем возраст двоих из них 12 и 14 лет, передает ТАСС.

По имеющейся информации, авиаудар был нанесен восточнее населенного пункта Хан-Юнис, в приграничном районе блокированного Израилем палестинского анклава.

Ранее Израиль пообещал действовать в секторе Газа в соответствии со своими интересами.

Накануне десятки боевых самолетов, ударных вертолетов и иных летательных аппаратов Израиля нанесли масштабные ночные удары по всему сектору Газа.