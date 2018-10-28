Израиль пообещал действовать в соответствии со своими интересами в секторе Газа

Израиль не собирается принимать каких-либо ультиматумов от правящего в секторе Газа движения ХАМАС и намерен продолжить действовать в соответствии со своими интересами ради собственной безопасности, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сообщил, что «в конце недели был еще один раунд обмена ударами в Газе»; в субботу стало известно «об «ультиматуме» Израилю со стороны ХАМАС, передает ТАСС.

«Ни в коему случае Израиль не будет принимать никаких ультиматумов от ХАМАС», – подчеркнул премьер.

Он пообещал, что страна продолжит действовать в соответствии с ее интересами «и только ради безопасности».

Напомним, в пятницу вечером после столкновений с израильскими солдатами в Газе в рамках «Марша возвращения» палестинцы начали запускать ракеты по Израилю.

В ответ ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа. При этом израильская сторона обвинила Сирию и Иран в причастности к этим обстрелам.