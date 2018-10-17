Китай задумался над строительством первого постоянного аэропорта в Антарктиде

Взгляд
28 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Стамбуле взят новый курс на сирийское урегулирование

Стамбульский саммит должен ознаменовать начало пути к политическому урегулированию в СирииФото: Михаил Климентьев/ТАСС
В Стамбуле прошел саммит по сирийскому урегулированию с участием России, Турции, Франции и Германии. Подобный формат использовался впервые, так как на встрече отсутствовали представители Ирана и США. По итогам переговоров участники сошлись в том, что в сирийской трагедии пора поставить точку. Но эксперты предупреждают: новый формат еще не доказал эффективность. В США уже увидели в нем желание России выдавить американцев из Сирии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

«Самарканд» – комплекс РЭБ высшего звена, способный подавлять радиоэлектронные средства объединенных командований противника, полагают экспертыФото: mil.ru
Россия разместила новейшие засекреченные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд» на целом ряде направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Американцы уже давно выражают опасения возможностями России в сфере радиоэлектронной борьбы. Какова цель развертывания новых систем и как они пригодятся в случае прямого военного противостояния России и НАТО? Подробности...
Перейти а раздел…

Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев

Угрожающие Штатам ракеты носят красивое название – «Восточный ветер»Фото: Andy Wong/AP/ТАСС
Китай в штыки воспринял «интересное предложение» Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, «нарушающих» ДРСМД?  Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Фермер из США подарил миру неизбывный символ страданий, войны и смерти

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жан-Жак Руссо писал: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это мое!», был подлинным основателем гражданского общества». В его устах это не было комплиментом. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Обсуждение: 20 комментариев

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:На выборах президента Грузии опубликованы данные экзит-поллов
          В США дали оценку прошедшему в Стамбуле саммиту по СирииОБСЕ призвала не штрафовать Альбац на 22 млн рублейЗахарова прокомментировала требования вывести российских военных из ЦАРВ число самых продаваемых в Европе автомобилей вошли две российские модели
          Сотрудница полиции Калининграда присвоила упавшие у ребенка 200 рублейВедущий Первого канала: Женщины в Финляндии ходят как чухонкиПольша напомнила немцам о репарациях за Вторую мировую войнуАрмения отреагировала на сведения о желании приобрести американское оружие
          Меркель по-русски спросила Путина про «сибирское пальто»Китай построит первый постоянный аэропорт в АнтарктидеПорошенко нарушил протокол на встрече с ЛукашенкоСтали известны подробности избиения рэпера Гуфа

          Главная тема


          «Самарканд» превратит армии НАТО в войско дикарей

          армия и вооружение


          Появились изображения российского вертолета будущего

          освобождение от нацистов


          Порошенко в поздравлении с годовщиной изгнания фашистов рассказал о неравных боях УПА с НКВД

          «ответ на диверсии»


          На Украине призвали взрывать военные склады в России

          Видео

          шаг в вто


          Британия признала, что Россия преподала ей важный урок

          военный космос


          Названо ключевое условие победы в военном конфликте России и США

          «У нас все будет хорошо»


          Трамп заявил о желании России получить экономическую помощь от США

          запоздалая обида


          В Сербии рассказали о расплате за срыв проекта «Южный поток»

          Возмущение феминисток


          Сексистский скандал с IKEA переплюнул историю с «Леруа Мерлен»

          «информационная война»


          Ирина Алкснис: Тема концлагерей в Китае казалась беспроигрышной, однако «не взлетает»

          «русский не прилагательное»


          Егор Холмогоров: Теперь мы видим, до какого ужаса доходят страны, если утрачивают национальное начало

          «расизм и супремасизм»


          Елена Кондратьева-Сальгеро: Если вы гуманист, прежде всего, перестаньте пить молоко

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Китай задумался над строительством первого постоянного аэропорта в Антарктиде

             28 октября 2018, 18:41
          Фото: Alister Doyle/Reuters
          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Власти Китая планируют через несколько лет построить на Южном полюсе первый постоянно функционирующий аэропорт, который будет способен на регулярной основе принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.

          Источник научного издания «Кэцзи жибао» сообщил, что «инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал – на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт». Однако до этого «нужно еще подождать несколько лет», передает ТАСС.

          Воздушную гавань планируют построить прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Отмечается, что год назад Китай уже проводил «исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта – локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно».

          Источник напомнил, что две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими специалистами в Антарктиде в 2009-м и 2010 году.

          В Китае считают, что настало время, когда создание в этой точке планеты регулярной воздушной гавани становится для Пекина все более насущной потребностью.

          Подчеркивается, что для реализации задачи потребуется согласовать периодические полеты с рядом государств, способных предоставить поддержку для осуществления временных посадок, так как полярный самолет Китая «Сюэин 601», который и планируется эксплуатировать для выполнения подобных длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки.

          Это значит, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой помощи со многими странами мира.

          В последние десятилетия Китай активно занимается полярными исследованиями.

          Так, Антарктиду ученые этой страны изучают с 1984 года. На Южном полюсе у КНР на данный момент имеются четыре станции – «Чанчэн», «Чжуншань», «Куньлунь» и «Тайшань».

          Последнюю открыли в 2014 году.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............