Китай задумался над строительством первого постоянного аэропорта в Антарктиде

Власти Китая планируют через несколько лет построить на Южном полюсе первый постоянно функционирующий аэропорт, который будет способен на регулярной основе принимать туристические группы и исследовательские экспедиции.

Источник научного издания «Кэцзи жибао» сообщил, что «инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал – на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт». Однако до этого «нужно еще подождать несколько лет», передает ТАСС.

Воздушную гавань планируют построить прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Отмечается, что год назад Китай уже проводил «исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта – локации, где масса льда смещается незначительно и равномерно».

Источник напомнил, что две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими специалистами в Антарктиде в 2009-м и 2010 году.

В Китае считают, что настало время, когда создание в этой точке планеты регулярной воздушной гавани становится для Пекина все более насущной потребностью.

Подчеркивается, что для реализации задачи потребуется согласовать периодические полеты с рядом государств, способных предоставить поддержку для осуществления временных посадок, так как полярный самолет Китая «Сюэин 601», который и планируется эксплуатировать для выполнения подобных длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки.

Это значит, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой помощи со многими странами мира.

В последние десятилетия Китай активно занимается полярными исследованиями.

Так, Антарктиду ученые этой страны изучают с 1984 года. На Южном полюсе у КНР на данный момент имеются четыре станции – «Чанчэн», «Чжуншань», «Куньлунь» и «Тайшань».

Последнюю открыли в 2014 году.