Под Казанью в ДТП погибли три ребенка

На трассе Агрыз – Красный Бор в Татарстане столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли пять человек, трое из которых – дети, сообщил источник в экстренных службах.

«В районе 60-го км трассы Агрыз – Красный Бор столкнулись КамАЗ и ВАЗ, предварительно, погибли пять человек, включая трех детей», – передает его слова ТАСС.

Позже в ГУ МВД по Татарстану сообщили, что ДТП произошло на участке трассы в Удмуртии.

Причина ДТП устанавливается.