Трамп заявил о желании России получить экономическую помощь от США

Россия хочет получить от США помощь в экономике, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние», – приводит его слова РИА «Новости».

Трамп заявил, что «проделал действительно хорошую работу – 11,7 трлн долларов».

По его словам, Россия желает американского «участия».

Он отметил, что, по мнению европейских союзников, был слишком «мягким» на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. Трамп заявил, что в ответ спросил: «Почему Германия платит миллиарды долларов России (речь о газопроводе «Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД), а мы должны защищать Германию от России?» – передает ТАСС.

Встречу с Путиным Трамп счел «великолепной». По его словам, лидеры «обсудили все».

«У нас все будет хорошо», – заверил Трамп.

Он считает, что если бы «пришел к Владимиру Путину и начал боксерский поединок», то критики сказали бы, что Трамп «был слишком жесток».

«Другими словами – разницы нет никакой», – заявил президент США.

Напомним, Трамп заявлял, что США не собираются вводить санкции против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2», хотя ранее эта тема обсуждалась.