Врачей не пустили в детсад к ребенку с разбитой головой в Петербурге

В Санкт-Петербурге врачей скорой помощи не пустили в детский сад к ребенку с травмой головы, рассказал отец малыша.

Сотрудники детского сада в Выборгском районе города позвонили родителям трехлетнего воспитанника и сообщили, что он разбил голову во время посещения туалета, сообщает 78.ru.

Родители вызвали скорую помощь и отправились в детсад. Через некоторое время им позвонил диспетчер скорой помощи и рассказал, что сотрудники детсада не пустили врачей и посоветовал звонить в полицию.

«Вызвали полицию, скорая приехала второй раз. С полицейскими мы зашли, но врачей они так и не пустили. Заведующая мотивировала это тем, что у нее якобы инструкция не подпускать к детям посторонних людей», – сказал отец ребенка Александр.

В детсаду сами не вызывали врачей, так как решили, что «ничего страшного».

После вмешательства родителей, мальчика отвезли в Детскую горбольницу № 2. Хирург заключил, что рассечение глубокое, нужно накладывать швы. Также, сказал он, требуется заключение нейрохирурга.

В ГУ МВД сообщили, что начали проверку по факту получения ребенком травмы.

Как уточнил отец ребенка, родители забеспокоились из-за того, что позвонившие воспитатели рассказывали о произошедшем сбивчиво, сообщает «Рен ТВ».

«Воспитатели сказали, что у ребенка небольшая царапина под глазом, отвели в медпункт. Сказали, что помощь больше не требуется. Жена во второй половине дня усомнилась в этом. Она снова позвонила в сад. Был уже другой воспитатель. Она сказала, что у ребенка царапина на лбу. Это несколько обескуражило жену», – рассказал он.

Именно поэтому родители решили вызвать скорую и приехать в детсад.

По его словам, никто не видел, как ребенок получил травму. Медработник детсада просто заклеила ему лоб пластырем. В больнице сказали, что у мальчика останется шрам на лбу.

Он считает, что администрация детского сада должна понести наказание.

В феврале появилась информация, что в детском саду №2120 в городе Московский воспитатели забыли про трехлетнюю девочку на прогулке, через два часа ее обнаружили мертвой.