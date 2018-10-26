Депутата оштрафовали на 5 тыс. рублей за избиение женщины

В Кургане суд назначил депутату областной думы Виктору Семенову, который избил женщину, штраф в размере 5 тыс. рублей.

Семенова признали виновным «в совершении преступления, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»)», передает РИА Новости сообщение пресс-службы горсуда.

Постановление суда пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в Курганский городской суд в течение 10 дней.

По данным Znak.com, 6 мая 2017 года Семенов, отмечавший день рождения, в состоянии алкогольного опьянения избил женщину-соседку, сделавшую ему замечание за курение на балконе.

Семенов является руководителем фракции «Справедливая Россия», членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, а также комитета по экономической политике. Он был депутатом думы в 2010-2015 годах, переизбран 13 сентября 2015 года.