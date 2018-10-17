Умер народный артист России Борис Темирканов

Народный артист России, председатель Союза композиторов Кабардино-Балкарии, главный дирижер симфонического оркестра госфилармонии КБР Борис Темирканов умер на 82-м году жизни, сообщили в министерстве культуры региона.

Темирканов «скончался накануне в Санкт-Петербурге, где находился на лечении в больнице», передает РИА «Новости».

О том, когда и где состоятся похороны дирижера, не сообщается.

Комментируя смерть Бориса Темирканова, известный пианист Денис Мацуев заявил, что тот был «замечательным дирижером, прекрасным музыкальным руководителем оркестра в Нальчике».

Он добавил, что смерть артиста – «большая утрата для республики, потому что на нем держалась вся симфоническая, филармоническая жизнь этого города (Нальчика)».

«Я знаю, что они очень близки со своим братом младшим – легендарным выдающимся Юрием Хатуевичем Темиркановым, который повлиял и на его творчество. Как российская, так и кабардинская культура понесла огромную утрату», – сказал музыкант.

Борис Темирканов является старшим братом художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии Юрия Темирканова.

Он был главным дирижером симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии, а также возглавлял министерство культуры республики, Союз композиторов КБР.

Кроме того, Борис Темирканов был автором первых сочинений для кабардинской гармоники в сопровождении симфонического оркестра. Награжден орденом Дружбы народов.