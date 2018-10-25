Кандидату в президенты Грузии пожелали внести позитив в отношения с Россией

Мэр Тбилиси Каха Каладзе в четверг выразил уверенность, что кандидат на пост президента Грузии на выборах 28 октября экс-глава МИД Саломе Зурабишвили сможет внести позитив в отношения с Россией, разорванные после войны 2008 года, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы поддерживаем кандидата, которая будет выражать интересы всего грузинского общества. Наш кандидат внесет роль в политику Европы, сыграет положительную роль в отношениях с Россией, будет президентом всего народа»,– сказал он в Тбилиси в четверг, подводя итоги избирательной кампании.

Говоря о стоящих перед Грузией вызовах, он, в частности, отметил «сложные геополитические процессы», наличие в Грузии «оккупированных территорий» – так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию.

По словам Каладзе, несмотря на все проблемы, Грузия «шаг за шагом приближается и европейскому пространству, осуществляя исторический выбор грузинского народа».

Правящая «Грузинская мечта» не выдвинула своего кандидата, но поддерживает Саломе Зурабишвили. Ее оппоненты говорят, что она допускает серьезную ошибку, обвиняя экс-президента Михаила Саакашвили в том, что тот не смог уберечь Грузию от войны 2008 года с Россией. Чтобы победить в первом туре, нужно набрать более 50% голосов, на пост президента Грузии претендует 25 кандидатов.

Ранее был назван возможный победитель президентских выборов в Грузии.