Назван возможный победитель президентских выборов в Грузии

Независимый кандидат в президенты Грузии на выборах 28 октября, депутат и экс-глава МИД Саломе Зурабишвили набрала бы 32% голосов, если бы выборы состоялись завтра, свидетельствуют данные опроса на сайте ведущего информагентства страны «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В голосовании уже приняло участие свыше 19 тыс. респондентов, вторым с 26% идет другой бывший глава МИД Григол Вашадзе, выдвинутый партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Третье место с 11% занимает бывший председатель парламента Давид Усупашвили.

Чтобы победить в первом туре, нужно набрать более 50% голосов, на пост президента Грузии претендует 25 кандидатов.

Правящая «Грузинская мечта» не выдвинула своего кандидата, но поддерживает Саломе Зурабишвили. Ее оппоненты говорят, что она допускает серьезную ошибку, обвиняя Саакашвили в том, что тот не смог уберечь Грузию от войны 2008 года с Россией.

Президент после этих выборов будет иметь крайне ограниченные полномочия, однако, тем не менее, сохранит право на помилование. «Националы» рассчитывают, что если президентом станет Григол Вашадзе, в ранее долгое время проработавший в системе советского министерства иностранных дел и имевший гражданство России до 2010 года, то можно будет обеспечить возвращение Саакашвили на родину.

Бывший президент Грузии, проживающий в Амстердаме, на родине заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.