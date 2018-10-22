Саакашвили рассказал, что выживает с помощью мамы

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что поддерживать достойный уровень жизни в Амстердаме ему помогает мать.

По словам политика, «коммуналка» в Нидерландах обходится ему в 300-350 евро в месяц, с уборкой эта сумма доходит до 400 евро. В то же время автомобиль Саакашвили заменил на велосипед, а деловые костюмы – на джинсы, передает РИА «Новости».

Политик признался, что иногда его финансово поддерживает мать доктор исторических наук, тюрколог Гиули Аласания.

«Моя мама зарабатывает достаточно, чтобы содержать себя, помогать моей жене и сыну, который в Грузии, и иногда даже чуть-чуть помогать мне», – сказал он.

В сентябре Саакашвили посоветовал Петру Порошенко найти хорошего адвоката, так как нынешнего президента Украины, по мнению бывшего губернатора Одесской области, будут судить за коррупцию и, может быть, за государственную измену.