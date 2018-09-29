Саакашвили посоветовал Порошенко найти хорошего адвоката

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили посоветовал Петру Порошенко найти хорошего адвоката, так как нынешнего президента Украины, по мнению бывшего губернатора Одесской области, будут судить за коррупцию и, может быть, за государственную измену.

Саакашвили назвал последние пять лет президентства Порошенко «потерянными» для украинского народа, передает РИА «Новости».

Экс-президент Грузии выразил мнение, что Порошенко «будут судить за коррупцию, хищения многомлрдного имущества Украины и то, что он использовал государственную власть для личного обогащения, подвел всех украинцев, и, может быть, за государственную измену».

По мнению бывшего губернатора Одесской области, Порошенко «мог бы стать более великим, чем Мазепа» или Богдан Хмельницкий, «мог бы стать новым Черчиллем Европы».

Однако, как подчеркнул Саакашвили, у Порошенко «одна амбиция – лавочника с бессарабского привоза».

«Последние пять лет – потерянные для Украины. Много потерянных жизней, несколько миллионов потерянного населения, которое уехало, потерянные возможности», – сказал экс-президент Грузии в интервью телеканалу NewsOne, пожелав народу Украины побыстрее преодолеть непонимание и наверстать это время.

Ранее в Раде высказали подозрения об измене Порошенко. Напомним, в июле прошлого года Киевский суд обязал СБУ возбудить в отношении Порошенко дело о госизмене.