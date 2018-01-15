Порошенко заподозрили в госизмене после «обещания» не вредить России

Депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил, что намерен направить запрос в СБУ по факту «государственной измены» президента Украины Петра Порошенко.

По словам депутата Рады, «общество должно быть уверено в идентичности почерка Порошенко в просьбе к директору ФСБ пустить его в Россию».

«Следствие должно выяснить насколько часто и через какие пункты пропуска госграницы Порошенко наведывался в Россию, с какой целью, с кем имел контакты», – написал депутат Рады в своем Facebook, отметив, что собирается подать запрос и опубликовать ответ СБУ в феврале.

Кроме того, Куприй заявил о необходимости выяснить, в каких отношениях состоял старший сын Порошенко Алексей с своей женой Юлией до 2007 года. Депутат уверен, что если молодые люди были знакомы, то это является доказательством подлинности записки Порошенко. По словам Алексея Порошенко, он познакомился с будущей супругой в 2011 году во время обучения во Франции.

Накануне грузинский телеканал «Рустави-2» обнародовал фотографии неких документов, которые, по версии телеканала, являются письменными обязательствами Порошенко не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее российское законодательство.

В администрации президента Украины назвали «документы» подделкой.