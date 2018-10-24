Samsung назвала сообщения об иске к Собчак «слухами»

В пресс-службе Samsung назвали сообщения СМИ об иске южнокорейской компании к Ксении Собчак «слухами».

«Все спекуляции на тему судебных исков и штрафов надуманные, и не более чем слухи. До выяснения всех обстоятельств мы не комментируем материалы, распространяемые в интернете», – сказал представитель Samsung, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Samsung потребовала через суд от Ксении Собчак, которая является официальным лицом фирмы в России, 1,6 млн долларов за то, что она пользуется iPhone X.