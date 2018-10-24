Школьнику поставили «двойку» за отказ смотреть «Движение вверх»

В Екатеринбурге учитель физкультуры поставил «двойку» школьнику за то, что тот не смог посмотреть фильм «Движение вверх» и выполнить по нему домашнее задание.

Об этом случае рассказал отец одного из одноклассников мальчика в Facebook.

По его словам, семья ребенка живет бедно, у мальчика нет мамы, и компьютера в семье также нет.

Согласно домашнему заданию, ученику необходимо было посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом. Также в публикации отмечается, что после того, как инцидент получил огласку, преподавателя физкультуры в классе заменят.

В комментариях к посту пользователи предложили сложиться на компьютер для бедной семьи.

В феврале 2018 года картину Антона Мегердичева «Движение вверх» назвали самым кассовым российским фильмом в истории проката.