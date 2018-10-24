Кончаловский покажет фильм «Грех» Путину и Конте

Кинорежиссер Андрей Кончаловский покажет свою новую картину «Грех» президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Италии Джузепе Конте, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин и Конте дадут пресс-конференцию, ответят на вопросы журналистов. Кратко, кроме того, Кончаловский презентует свой новый кинофильм под названием «Грех». Это фильм о Микеланджело», – рассказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Путин и Конте проведут переговоры по перспективам российско-итальянского сотрудничества, обсудят международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии. Кроме того, лидеры стран проведут встречу с главами ведущих итальянских предприятий.

Джузеппе Конте прибыл в Россию накануне 23 октября. Кроме переговоров с российским президентом, у него запланирована встреча с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Картина «Грех» снята в жанре исторической драмы, сообщается на сайте Кончаловского. Сценаристом выступил сам режиссер и Елена Киселева. Продюсерами фильма стали Алишер Усманов и Кончаловский.