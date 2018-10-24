Нефть подорожала после падения во вторник

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх, восстанавливаясь после падения на 4% во вторник на перспективах роста поставок сырья из Саудовской Аравии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37% – до 76,72 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,21% и составила 66,57 доллара за баррель, передает РИА «Новости».