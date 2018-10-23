Россию заподозрили в разрушительной кибератаке на саудовский завод

|
23 октября, вторник | Последнее обновление — 22:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россияне получили тяжелые увечья из-за аварии на эскалаторе в Риме
Разделы
Почему кредитные деньги снова дорожают
Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли
Военного летчика делают преступником за случайную ошибку
Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
«Бренд» ГРУ усложнил жизнь спецслужбам Запада
Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Западные элиты добились того, что «ГРУ» буквально пришло на смену КГБ и теперь располагает имиджем крайне опасной спецслужбы. Нам стоит порадоваться расширению возможностей российской разведки. Подробности...
Зачем лжеученые призывают нас отказываться от детей
Владимир Добрынин, журналист
Рецепты борьбы с глобальным потеплением растут оттуда же, откуда и стихи Ахматовой, – из сора, но перепробованы должны быть все по очереди. Только заработать на них удастся не всем, а наиболее бессовестным. Подробности...
«Диванным войскам» должно быть стыдно
Святослав Голиков, ополченец Новороссии
У воюющего Донбасса острый кризис со снабжением, не хватает самого необходимого. Говорю об этом, не стесняясь. Говорю от имени ребят, что пятый год работают на переднем крае нескончаемой войны, и всех тех, кто старается им помочь. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на дняхПодробности...
Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля
Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором МакеевымПодробности...
В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook