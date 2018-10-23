Россию заподозрили в разрушительной кибератаке на саудовский завод

Опасный компьютерный вирус, предназначенный для разрушения систем безопасности на промышленных предприятиях, который остановил в 2017 году энергетический завод в Саудовской Аравии, мог быть разработан российским научно-исследовательским институтом, заявили в США.

Речь идет о вирусе Triton, который в 2017 году атаковал системы безопасности на саудовском энергетическом заводе. Американская компания FireEye, специализирующаяся на услугах кибербезопасности, тогда утверждала, что за вирусом стоит некое государства, однако не могла выяснить, какого именно, пишет Reuters.

Теперь FireEye утверждает, что вирус был разработан Центральным НИИ химии и механики (ФГУП ЦНИИХМ) в Москве.

Компанию FireEye нанял завод, пострадавший от вируса в 2017 году. Triton тогда разрушил систему безопасности завода, разработанную французской компанией Schneider Electric SE.

Директор отдела разведки FireEye Джон Хултквист заявил, что Россия «пересекла красную линию», перейдя от разведки на промышленных объектах к созданию вирусов, способных вызвать разрушения.

В конце сентября американские СМИ заявили, что «российские хакеры» из группы Fancy Bear разработали «страшное» кибероружие – вирус, который невозможно удалить .