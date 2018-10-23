На месте взрыва на заводе «Авангард» найдено тело пятого погибшего

Тело еще одного погибшего обнаружено на месте взрыва, произошедшего в пятницу на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленобласти, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Источник сообщил, что в ГУ МЧС могут «подтвердить факт обнаружения еще одного тела», передает РИА «Новости».

В свою очередь в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону сообщили, что во вторник «при разборе завалов на территории разрушенного предприятия в деревне Малые Колпаны Гатчинского района Ленобласти обнаружено тело пятого рабочего, погибшего в результате взрыва».

В данный момент его тело осматривают следователи и криминалисты.

Напомним, в пятницу взрыв произошел на заводе пиротехники в Гатчине. В субботу была объявлена причина инцидента.