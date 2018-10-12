Найдено тело убитого саудовского журналиста Хашукджи

Тело журналиста Джамаля Хашукджи обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

«Мне сообщили надежные источники в службе безопасности Стамбула, что тело Хашукджи было обнаружено в колодце, который находится в саду на территории резиденции саудовского генконсула», – сказал Перинчек РИА «Новости».

Источник газеты Hurriyet в турецкой полиции рассказал подробности расследования. В частности, о том, что под камеры из консульства вышел «двойник» журналиста, выяснилось благодаря кроссовкам.

«Когда Хашукджи вошел в консульство, на нем были ботинки, а не кроссовки. Первым отличием, замеченным полицейской командой, которая наблюдала за кадрами камеры видеонаблюдения, была обувь», – сказал источник.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал важным признание Саудовской Аравией убийства Хашукджи.

«После беседы президента Эрдогана с королем саудовская сторона стала более контактной, и важно, что они, пусть поздно и под давлением, но признались в убийстве. При всех обысках присутствуют представители саудовской стороны»,, – сказал он в интервью агентству Anadolu.

По его словам, с турецкой стороны следствие ведется без задержек, хотя «вторая сторона отвечает с задержкой».

CNN сообщала, что камеры наблюдения консульства в Стамбуле зафиксировали человека, специально загримированного под саудовского журналиста.

Ранее Саудовская Аравия признала смерть Джамаля Хашукджи в своем консульстве в Турции. По версии генпрокуратуры страны, он погиб в драке после словесного конфликта.

Турецкие СМИ со ссылкой на аудио- и видеозаписи сообщали, что Хашукджи пытали, а затем обезглавили.