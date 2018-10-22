Болтон сказал, что антииранские санкции идут на пользу России

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Эхо Москвы» заявил, что американские санкции против Ирана повлияли на мировой рынок нефти.

«Мы и сами выходили на рынок, выбрасывая дополнительные объемы сырой нефти для того, чтобы можно было компенсировать санкции против Ирана. Об этом думает, безусловно, президент Трамп лучше, чем многие другие, поэтому мы увеличиваем свое собственное производство и выброс на мировые рынки нефти», – сказал Болтон, передает РИА «Новости».

По его словам, от санкций выиграет не только США, но и Россия.

«Действительно, правда, что Россия как экспортер нефти выиграет от роста цен на нефть. И мы выигрываем от этого как производители нефти. Но со временем рынок выровняется», – отметил Болтон.

Напомним, 6 августа глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о восстановлении против Ирана санкций, отмененных после подписания в 2016 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.