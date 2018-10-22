В Чехии открыли кладбище солдат Русской армии

В понедельник после реконструкции на западе Чехии открыли кладбище российских военнослужащих, которые погибли от ран и болезней в австро-венгерском плену во время Первой мировой войны.

«В Йиндржиховице (Карловарский край – прим. ВЗГЛЯД) состоялась торжественная церемония открытия кладбища российских военнопленных, умерших в располагавшемся там в годы Первой мировой войны одном из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Австро-Венгрии, в состав которой входила Чехия. Поклониться памяти русских людей пришли представители чешских властей, общественности, мотоклубов «Ночные волки» и «Дороги Победы», соотечественники, сотрудники генконсульства РФ в Карловы Вары и Посольства РФ в Праге», – сказала представитель генконсульства России в городе Карловы Вары Мария Семенова.

Сейчас на кладбище захоронены 56 россиян. Изначально на нем покоились еще 200 солдат Русской императорской армии, однако через какое-то время после образования в 1918 году независимой Чехословакии их прах перенесли в памятник-мемориал. Он был сооружен по инициативе местного населения специально для воинов, которые сражались против блока Центральных держав, то есть Австро-Венгрии и Германии, пишет ТАСС.

Также память россиян почтил сербский посол в Чехии. Он отметил, что раньше на кладбище были захоронены и сербские солдаты, которых позже перезахоронили на территории памятника-мемориала.

Чешские историки считают, что лагерь для военнопленных в Йиндржиховице стал прототипом для всех концлагерей Гитлера. Военнопленные Австро-Венгрии со всех фронтов содержались там в ужасающих условиях без лекарств и средств гигиены. В лагере пленные болели тифом и туберкулезом, ежедневно в нем умирало около 40 человек.