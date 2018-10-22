Исполнителя Mr. Credo задержали в Москве из-за музыки

Столичные полицейские задержали певца Александра Махонина, выступающего под сценическим псевдонимом Mr. Credo, пишут СМИ.

Правоохранителей вызвали соседи, возмущенные слишком громкой музыкой, которую слушал певец у себя в квартире, сообщает РЕН ТВ.

Mr. Credo – российский певец, автор и исполнитель песен, продюсер. Отличается восточными мотивами в своих композициях.