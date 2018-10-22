Кремль озвучил позицию по акции «Возвращение имен»

Кремль не планирует вмешиваться в дискуссию по поводу акции «Возвращение имен», организованной обществом «Мемориал» перед Днем памяти жертв политических репрессий, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос к городу, это вопрос к Москве», – ответил Песков на вопрос журналистов о мнении Кремля о проведении памятной акции у Соловецкого монастыря и о том, почему правозащитники хотят провести ее именно там, передает РИА «Новости».

«Вопросы символизма здесь все-таки очень тесно переплетаются с вопросами жизни города, поэтому мы в эту компетенцию не хотели бы вторгаться», – сказал пресс-секретарь на вопрос о символизме этого места.

Ранее общество «Мемориал» сообщило на своем сайте, что власти столицы отозвали согласование акции «Возвращение имен» из-за строительных работ у Соловецкого камня и предложили перенести к памятнику «Стена скорби».

В 2017 году исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова сообщала, что московские власти специально подготовили площадку для акции, несмотря на ремонт Политехнического музея.