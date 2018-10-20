Кожемяко и Сечин обсудили строительство жилья и цены на нефтепродукты в Приморье

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с главой Роснефти Игорем Сечиным, на которой были затронуты вопросы по совместным экономическим и социальным проектам.

Роснефть – это один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Дальневосточном регионе; компания реализует в Приморье целый ряд социальных программ, сообщает «Комсомольская правда».

Кожемяко и Сечин обсудили текущие и перспективные производственные проекты Роснефти в регионе, а также договорились о расширении сотрудничества в социальной сфере, в том числе по строительству жилья для работников компании.

Стратегически важным проектом Роснефти в Приморском крае является создание судостроительного комплекса «Звезда» – единственной российской верфи крупнотоннажного судостроения.

Компания также возводит Восточный нефтехимический комплекс, который станет самым большим на Дальнем Востоке.

Кожемяко и Сечин поговорили об участии производителей региона в тендерах предприятий Роснефти по закупке товаров и услуг и обсудили меры по поддержанию стабильности цен на нефтепродукты в сети АЗС компании.

Глава Роснефти «заверил, что на номенклатуру, которая в данный момент реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», подчеркнул врио губернатора региона.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин дал старт строительству первого мегатанкера на заводе «Звезда».

В октябре прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Роснефть заказала на «Звезде» 10 арктических танкеров-челноков. Позднее глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что еще 32 судна «Звезда» построит для Газпрома.