Девушка не пропустила президентский кортеж в Белоруссии

В Гродно девушка, переходя дорогу, не пропустила президентский кортеж, сообщают белорусские СМИ.

Уточняется, что самого Александра Лукашенко в городе еще не было – накануне его визита кортеж двигался по предполагаемому маршруту президента Белоруссии. При этом машины ехали с сигнальными огнями и включенной сиреной, пишет newgrodno.by.

На регулируемом перекрестке у ресторана «Золотой Теленок» девушка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Вероятно, она не заметила машины из-за наушников, сообщает издание.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале издания (по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может разместить запись из-за нецензурной лексики).