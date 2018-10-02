Пожар на пароме в Балтийском море потушен

Возгорание на борту пассажирского парома Regina Seaways в Балтийском море потушено, сообщил координирующий поисково-спасательную операцию начальник морского спасательного координационного центра «Калининград» Андрей Пермяков.

«Пожар в машинном отделении потушен, пострадавших, по предварительным данным, нет», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что паром находится в 65 милях (104 км) от Северного мола в Балтийске. К нему направили восемь судов и кораблей России, Польши и Литвы.

Паром следовал из Клайпеды в Швецию под флагом Литвы.

Ранее сообщалось, что на нем произошел взрыв в машинном отделении, вслед за которым начался пожар. На борту находится 335 человек, о пострадавших неизвестно.