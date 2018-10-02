В НАТО высказались о смене названия Македонии

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс готов включить Македонию в организацию с новым названием страны.

«Мы привержены вступлению Македонии в НАТО под новым названием – Северная Македония. И мы рады, что в ходе референдума такое большое число людей высказались за вступление в НАТО», – сказала Хатчинсон, передает ТАСС.

По ее словам, решение о вступлении в альянс должен принять македонский парламент. «НАТО готова принять в свои ряды Македонию с новым названием, которая станет 30-м членом альянса», – отметила она.

Хатчинсон также поблагодарила Грецию за то, что Афины продолжают сотрудничать с правительством в Скопье на протяжении долгого времени. «Если жители Македонии хотят, чтобы их страна являлась членом НАТО, то НАТО готово помочь им в достижении этой цели», – добавила постпред.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что для принятия в альянс Македония обязана сменить название.

«НАТО готова приветствовать эту страну в качестве 30-го члена альянса. Но единственный способ вступить в альянс – это реализовать соглашение о смене названия страны, другого пути нет. Я ожидаю, что мы завершим процесс в январе следующего года», – сказал он.

По его словам, Македония сможет присоединиться к альянсу «только после полной имплементации соглашения». «Другого пути не существует», – повторил Столтенберг.

Посол России в стране Сергей Баздникин, комментируя итоги прошедшего референдума, заявил, что Запад пытался вмешаться во внутренние дела Македонии.

В российском МИД заявляли, что приветствие результатов проигнорированного гражданами Македонии референдума со стороны НАТО, ЕС и Вашингтона указывает на их стремление ускоренно втянуть государство в альянс вопреки мнению народа.