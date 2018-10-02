Названо место похорон Карцева

Народный артист России Роман Карцев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

«Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно. Сейчас еду по этим вопросам документальным все решать», – сообщила директор артиста Наталья Жеромская РИА Новости, отметив, что его могут похоронить недалеко от Виктора Ильченко, с которым Карцев долгое время выступал с моноспектаклями на эстраде.

Актер Московского театра миниатюр Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац) скончался во вторник утром в одной из московских больниц. По словам его друга и коллеги писателя Михаила Жванецкого, Карцев умер из-за остановки сердца.

У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын. На смерть артиста остро отреагировали коллеги.

Карцев - советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита». Несколько десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти Ильченко в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.