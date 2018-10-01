Доренко уличил женщин в желании обнажаться без высокой цели

Журналист Сергей Доренко заявил, что женщины прикрываются высокими целями, если решают публично обнажиться, а на самом деле они делают это потому, что им «просто нравится».

Доренко опубликовал в своем Telegram-канале Расстрига ролик проекта I Touch Myself Project 2018, где обнаженная женщина поет о профилактике рака груди.

«Когда женщины говорят, что они публично обнажились ради каких-то высоких целей, например, ради борьбы с раком или ради борьбы за демократию, мне трудно понять – они правда за демократию и против рака, или им хочется публично обнажиться, и они придумывают причины? Я понимаю – само мое сомнение пагубно и вредно, и надо мне такие сомнения недоброкачественные запретить самому себе. Ведь я низвожу себя до недопустимо низкого уровня... Но мысли неправильные никак не уходят: им просто нравится публично обнажаться», – считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы».

Отметим, что ранее писатель Захар Прилепин рассказывал о трудностях, с которыми столкнулся на съемках фильма «Обитель» из-за скромности

«Периодически читаю статьи о развратных русских девушках. Ну, кто что ищет. По мне так русские женщины одни из самых непорочных. Так, разве что из жалости иной раз... На съемках фильма «Обитель», к примеру, хотели найти девушку на трехсекундную роль, которая будет стоять в окне, еле видная, с неразличимым лицом, и с обнажённой грудью. Искали в четырёх российских городках провинциальных, объявления давали - ни одна не согласилась. Вот что творится. Так и не сняли этой сцены. А вы говорите», – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в Тюмени произошел скандал из-за обнажившихся студентов вуза.