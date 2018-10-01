Посольство США предложило России «дружеские соревнования»

Министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер предложил России провести «дружеские соревнования» по количеству выданных виз обеих стран, а также пообещал превысить число выданных Россией документов в два раза.

Йодер заявил журналистам во Владивостоке, что был удивлен, когда месяц назад генконсул России в Хьюстоне выразил недовольство российской стороны тем, что США не выдают визы российским гражданам, передает РИА «Новости».

Потому он предлагает провести «дружеские соревнования» в 2019 году, а также обещает, что «американское посольство и консульство выдадут в два раза больше виз, чем российское консульство и посольство в Америке американским гражданам»

Министр-советник отметил, что не важно, кто победит в соревновании – если больше туристов будут ездить в обе страны, то выиграют все.

«Мы стараемся быть эффективными, и мы здесь не для того, чтобы строить заявителям препятствия в получении визы. Это наш нормальный стандарт работы во всем мире. Это становится нашим стандартом», – добавил Йодер.

Он рассказал также, что в данный момент доля отказов в выдаче американской визы составляет 10% для всех категорий виз.

«Обычно отказы связаны или с предыдущей историей путешествий заявителей по Америке или с тем, что они не могут доказать, как гласит закон, что у них есть тесные семейные, экономические связи в стране постоянного проживания», – пояснил представитель посольства США.

Он добавил, что «эти требования одинаковы для всех».

По предварительным данным, в 2019 году в России выдадут до 200 тыс. американских виз. Таким образом, «объем работы не сократился, увеличился, например, во Владивостоке на 50%», несмотря на то, что «число персонала уменьшилось».

В 2016 году было выдано 250 тыс. виз. Статистики за 2018 год пока нет.

В американском посольстве надеются также «значительно» сократить время ожидания на получение визы в Москве

«Необходимо подчеркнуть, что нет времени ожидания для студентов. И очень короткое время ожидания для заявителей, которые едут по программам обмена. Все еще большой вызов, как предоставить услугу всем заявителям, которые хотят получить туристическую услугу, в Москве. Но это не проблема, а хорошая часть процесса – русские любят путешествовать за рубежом, в Америку», – сказал Йодер.

Ранее посольство России в США сообщило об изменении динамики запросов.

До этого генконсул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США почти прекратили выдачу виз россиянам.

Американская сторона назвала эту информацию «не соответствующей действительности».