Генконсул в США рассказал о почти полном прекращении выдачи виз россиянам

Генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что США почти прекратили выдачу виз россиянам.

Писарев прокомментировал невыдачу виз родственникам погибшего на реке Колорадо россиянина Александра Курганова.

«Сейчас же за ним вот так не прилетишь – американцы же не дают визы... Пока вопрос [приезда родственников в США] не решен. Я сомневаюсь, что у них будет возможность выехать из Санкт-Петербурга, поскольку американцы фактически выдачу виз прекратили, включая и гуманитарные случаи», – сказал генконсул, передает РИА «Новости».

Писарев отметил, что теоретически тело Курганова можно отправить в Россию и без присутствия его родственников. Заниматься этим вопросом предстоит его страховой компании.

«Он был застрахован, поэтому сейчас мы ждем соответствующих бумаг из страховой компании. Потом будут репатриировать тело или проводить кремацию. Пока это не ясно», – отметил генконсул.

В четверг официальный представитель заповедника «Глен-Каньон» Мэри Пламб сообщила, что в водохранилище Пауэлл, расположенном вблизи границы американских штатов Аризона и Юта, утонул 20-летний гражданин России из Санкт-Петербурга.