В заповеднике на территории Аризоны погиб россиянин

Официальный представитель заповедника «Глен-Каньон» Мэри Пламб сообщила, что в водохранилище Пауэлл, расположенном на реке Колорадо вблизи границы американских штатов Аризона и Юта, утонул 20-летний гражданин России из Санкт-Петербурга.

По словам Пламб, 27 августа компания из 29 «совершеннолетних молодых иностранцев», в числе которых был погибший россиянин Александр Курганов, отправилась на трех арендованных лодках отдыхать на водохранилище Пауэлл, передает ТАСС.

Официальный представитель заповедника «Глен-Каньон» рассказала, что молодые люди решили поплавать и многие спрыгнули в воду. В это время погода внезапно переменилась, подул сильный ветер, в результате лишь несколько человек смогли вернуться в лодки, кто-то сумел добраться до берега, Курганову спастись не удалось.

Пламб отметила, что, по имеющимся сведениям, «алкоголь или наркотики» к произошедшему отношения не имеют.

В генеральном консульстве России в Хьюстоне подтвердили, что имела место гибель россиянина, однако никаких сведений о личности погибшего не уточнили.

Напомним, в декабре прошлого года во Вьетнаме утонул 33-летний россиянин, которого из-за непогоды отнесло на 100 метров от берега в зону вихревого потока.