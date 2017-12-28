Россиянин утонул во Вьетнаме

У курортного города Нячанг утонул 33-летний россиянин Владислав Шаролов, сообщают СМИ.

Шаролов утонул в среду днем, когда его и троих его друзей из-за непогоды отнесло на 100 метров от берега в зону вихревого потока, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.

Спасатели не смогли найти Шаролова. Его тело обнаружили через несколько часов. Остальных удалось спасти.

Спасательная служба неоднократно предупреждала о непогоде, но отмечает, что «многие иностранцы несмотря на это отплывали далеко от берега».