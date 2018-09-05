Посольство России в США сообщило об изменении динамики запросов

Число запросов в консульский отдел посольства России в Вашингтоне существенно увеличилось после закрытия генконсульств на западном побережье США, сообщили в российской дипмиссии.

«Количество обращений, поступающих с западного побережья, безусловно, существенно возросло. Объем обработанных документов по визовым и паспортным вопросам увеличился в полтора раза, по вопросам гражданства – на треть, по нотариальным вопросам – на четверть», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе посольства.

Для помощи коллегам в Вашингтон переведены сотрудники закрывшегося генконсульства в Сиэтле.

В дипмиссии отметили, впрочем, что очередей нет, как и проблем с выдачей виз.

По словам представителя пресс-службы, вынужденное закрытие генконсульств на западном побережье США в первую очередь навредило простым людям, которые теперь не имеют доступа к консульскому обслуживанию рядом с местом проживания. Но российские дипломаты стараются сгладить этот эффект.

«Приоритетное внимание уделяем обращениям граждан из удаленных регионов. Принимаем меры для того, чтобы люди могли без проблем дозвониться в консульский отдел, в дистанционном режиме получить необходимую консультацию. Задействуем элементы «цифрового консульства», в частности, электронную запись на прием с возможностью выбора даты и времени визита, различные сервисы для заполнения анкет в режиме онлайн и тому подобное», – уточнил он.

Также посольство проводит реорганизацию, ориентируясь на сезонный спрос. Это позволило сократить время обслуживания одного посетителя.

В марте 2018 года российское генконсульство в Сиэтле объявило о прекращении приема граждан после того, как Вашингтон распорядился о его закрытии в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок»

В начале сентября 2017 года США отобрали у российских дипломатов офисов, в том числе закрыли консульство в Сан-Франциско.