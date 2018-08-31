США ответили на заявление о почти полном прекращении выдачи виз россиянам

Посольство Соединенных Штатов назвало «не соответствующим действительности» заявление генерального консула России в Хьюстоне Александра Писарева о фактическом прекращении выдачи американских виз российским гражданам.

В американском посольстве заявили, что обращения за неиммиграционными визами по особым обстоятельствам рассматриваются в приоритетном порядке, передает РИА «Новости».

Накануне Писарев заявил, что США почти прекратили выдачу виз россиянам. Так он прокомментировал данные о том, что Вашингтон не дает визы родственникам утонувшего на реке Колорадо россиянина Александра Курганова, они не могут вернуть тело погибшего на родину.