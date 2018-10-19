Влюбленный в погибшую студентку керченского колледжа выпал с четвертого этажа

В Керчи 20-летний молодой человек по имени Армен выпал из окна четвертого этажа и получил тяжелую травму позвоночника; по словам близких родственников, он был влюблен в погибшую студентку керченского колледжа Викторию Демчук.

Его сестра Влада сообщила, что его брат сильно любил Викторию. Она была ранена при нападении на колледж. Молодой человек не отходил от нее в больнице. Ей ампутировали ногу, появилась надежда на то, что она выживет, но при транспортировке в Москву студентка скончалась, сообщает Kerch.com.ru.

После этого стало известно, что Армен выпал из окна четвертого этажа, получив травму позвоночника. Его собираются перевозить в Краснодарскую клинику.

Судя по всему, Виктория скончалась 18 октября – о смерти девушки, госпитализированной после нападения на колледж, сообщалось накануне днем. В результате происшествия погиб 21 человек (в том числе сам нападавший Владислав Росляков).