Эксперт оценил возможное влияние религиозных взглядов на поведение керченского стрелка

«Когда мать в секте, это на психику ребенка накладывает отпечаток. В любом случае или начинается конфликт, или человек становится полноценным сектантом», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев. Так он прокомментировал сообщения о том, что мать Владислава Рослякова имела отношение к этой организации.

«Свидетели Иеговы*» не считают полноценными людьми тех, кто в их секту не входит. При конце света они погибнут и в общем-то их задача к истинной вере привести, а пока они к этой вере не принадлежат, даже смысла общаться с ними нет. Если иеговист вступает в эту секту, он прекращает отношения со всеми, кроме членов организации», – отмечает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что мать студента Владислава Рослякова, организовавшего кровавое нападение на керченский политехнический колледж несколько лет назад увлеклась учением«Свидетелей Иеговы», религиозной организации, внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

«Поэтому то, что этот паренек был замкнут, вполне объяснимо тем, наверное, что иеговистов не было у него в колледже. Так что это вполне могло послужить дополнительным импульсом», – подчеркнул Силантьев.

С другой стороны, в побудительных мотивах «стрелка» можно усмотреть признаки конфликта с матерью. Так, сообщалось, что Росляков накануне атаки сжег Библию напротив своего дома. Кроме того, увлечение Владислава оружием, огнестрельным и холодным (учащиеся колледжа вспоминали, что юноша носил с собой нож) – возможное следствие протеста против одного из догматов иеговистов – не брать в руки оружия, полагает Силантьев.