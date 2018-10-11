Экономике США предсказали грандиозный обвал

В ближайшие два года рецессия экономики США возможна с вероятностью в более чем 60%, в течение трех лет – с вероятностью в более чем 80%, следует из анализа JPMorgan Chase & Co.

По мнению аналитиков компании, вероятность рецессии в США в следующем году составляет 28%, в течение следующих двух лет – 60%, в течение трех – 80%, передает Bloomberg.

На прошлой неделе произошел обвал фондового рынка США – тогда газета ВЗГЛЯД писала, что это может пойти России на руку.

В сентябре американский эксперт Скотт МакДоналд заявил, что может повториться мировой экономический кризис 2008 года.