Керченский стрелок устроил бойню в майке с надписью «Ненависть»

Владислав Росляков в день трагедии пришел в керченский колледж в майке с надписью «Ненависть», сообщил источник в оперативном штабе по расследованию инцидента.

«Когда его тело нашли в здании колледжа, он был одет в белую майку, брюки, берцы. У него на майке было написано слово «Ненависть», – передает слова источника РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Росляков перед началом бойни проник на территорию колледжа через забор, вошел в здание через запасную дверь, поднялся на второй этаж и переоделся в туалете.

17 октября Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в котором учился. Жертвами стали 20 человек, сам стрелок покончил с собой.