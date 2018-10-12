Церемония прощания с погибшими при нападении на колледж началась в Керчи

Церемония прощания с жертвами нападения на политехнический колледж началась на площади Ленина в Керчи.

Родственники погибших и жители города начали собираться на площади уже в 9 утра, хотя церемония была назначена на 10.00. Некоторые родственники обращались за помощью к медикам, передает РИА «Новости».

«Мы идем хоронить наших детей. Мы учили их, в день стрельбы, я была в другом корпусе. Весь город скорбит», – сообщила одна из преподавателей колледжа.

Глава Крыма Сергей Аксенов также прибыл на площадь и участвует в церемонии прощания.

На площади приготовлены места для прощания с каждым из погибших, на которые установлены фотографии жертв трагедии. За ними с венками стоят военные и курсанты морских училищ города.

Между тем после взрыва и перестрелки в колледже в больницах остаются 43 пострадавших, передает РИА «Новости».

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек. Стрелок покончил с собой.